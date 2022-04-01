Казахстан продовжить інвестувати в Росію – заступник глави АП

Казахстанський чиновник Тимур Сулейменов розповів про вплив санкцій РФ / Фото: Колаж: Сьогодні
Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та Європейського Союзу та шукає шляхи законної торгівлі на російському ринку.
Про це заявив в інтерв'ю Euractiv заступник глави Адміністрації президента Казахстану Тімур Сулейменов.
"Незважаючи на те, що ми є частиною Економічного союзу з Росією, Білоруссю та іншими країнами, ми також є частиною міжнародної спільноти. Тому останнє, чого ми хочемо, це вторинні санкції США та ЄС щодо Казахстану", – сказав він.
Заступник глави АП підкреслив, що Казахстан продовжить інвестувати в Росію та залучати інвестиції для Москви, але зробить усе можливе, щоб контролювати підсанкційні товари.
"Ми зробимо все можливе, щоб контролювати будь-які інвестиції від підсанкційних осіб у Казахстані, і це те, що ми хотіли відкрито донести до європейців", – заявив Сулейманов.
При цьому він додав, що Казахстан шанує територіальну цілісність України.
"Ми не визнавали і не визнаємо ні ситуацію з Кримом, ні ситуацію з Донбасом, тому що їх не визнає ООН. Ми поважатимемо лише рішення, ухвалені на рівні Організації Об'єднаних Націй", – каже він.
Зазначимо, що Тимур Сулейменов – казахстанський економіст, який працював у приватному секторі до того, як обіймав різні державні посади, зокрема міністра економіки.
Санкції проти РФ на 1 квітня
- Marvell припиняє передачу продукції прямо та опосередковано клієнтам, що знаходяться в Росії, Білорусі та на території так званих "ДНР" та "ЛНР". Marvell Technology Group – американська компанія – розробник напівпровідникової продукції.
- Panduit повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень та доставку клієнтам у Росії. Компанія продовжить виплачувати зарплати та пільги своїм членам команди. Panduit – це світовий лідер у розробці та виробництві засобів комунікації.
- Материнська компанія Atlona – Panduit – повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень та доставки клієнтам у Росії. Panduit продовжить платити зарплати та пільги своїм російським членам команди.
- Johnson Controls призупинили роботу у Росії. Таким чином, Johnson Controls виконуватиме наявні договірні зобов'язання, наскільки це можливо, і в повній відповідності до санкцій, не приймаючи при цьому нових бізнесів або замовлень.
- Intuit Inc призупинили облікові записи клієнтів із Росії. Американська компанія, виробник бухгалтерського ПЗ, широко використовується малим бізнесом та приватними особами.
- Honeywell призупинили практично всі продажі у Росії. Головна американська міжнародна корпорація, що виробляє зброю, космічні системи, автоматичні та контролюючі системи, інженерні послуги, транспортні системи.
- Heidrick & Struggles припинили всі операції у Росії. Це міжнародна пошукова компанія зі штаб-квартирою в Чикаго.
- Citrix призупинили всі продажі у Росії. Американська транснаціональна корпорація, що надає серверні, програмні та комп'ютерні віртуалізації, ПЗ та технології хмари.
- Akamai Technologies призупинила діяльність у Росії та Білорусі. Akamai – провідний постачальник послуг для акселерації веб-сайтів, провайдер платформ доставки.
- Кіностудія Walt Disney Company з 7 квітня повністю зупиняє прокат фільмів у російських кінотеатрах. Заборона стосуватиметься як зарубіжних проектів студії, зокрема "Смерті на Нілі", так і російських, таких як "Містер Нокаут".