Кибер-партизаны вскрыли "кошелек Лукашенко" (видео)

В письмах его компании были доказательства разворовывания бюджетных средств на государственном уровне

Александр Шакутин и Александр Лукашенко. Коллаж: "Сегодня"

Кибер-партизаны взломали почту "Амкодор" – компании одного из приближенных к непризнанному президенту Беларуси Александру Лукашенко олигархов Александра Шакутина.

Об этом сообщает YouTube-канал "Беларусь головного мозга".

В письмах были доказательства разворовывания бюджетных средств на государственном уровне, секретные схемы компаний Шакутина в оккупированном Крыму и закрытый документ из Еврокомиссии.

Так, Шакутина добавили в третий пакет санкций. Однако "Амкодор", на который тот просит у Лакушенко деньги, и который имеет свои представительства в Крыму, в санкционные списки не попал. На почте Шакутина был найден файл, который это и объясняет: закрытый документ Еврокомиссии с досье на него. Вероятно, что этот файл передали или продали Шакутину.

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Напомним, что 23 мая белорусские спецслужбы при помощи боевого истребителя МиГ-29 вынудили приземлиться в минском аэропорту самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, и задержали двух пассажиров – бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку-россиянку Софию Сапегу.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС включит в "черный список" чиновников из министерств обороны и транспорта Беларуси, ВВС, Минского аэропорта и гражданской авиации.