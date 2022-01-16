"Во всем винят Россию": у Путина нагло открестились от кибератак на Украину

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к кибератакам на сайты госструктур Украины. По его словам, такие обвинения являются "бездоказательными".
Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", – заявил Песков.
Он отметил, что Москве известно об обвинениях в ее адрес, однако они якобы являются "бездоказательными".
"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в своей стране", – добавил Песков.
Что известно о кибератаке?
- В ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину. Она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".
- Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.
- Служба безопасности Украины заявила, что есть признаки причастности спецслужб России к этой кибератаке. Правоохранители все еще подсчитывают количество пострадавших интернет-ресурсов.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что за кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия. Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.