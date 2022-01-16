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"Во всем винят Россию": у Путина нагло открестились от кибератак на Украину

Мария Дмитренко
16 января, 11:45
В результате кибератаки пострадали около 70 сайтов государственных органов Украины

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к кибератакам на сайты госструктур Украины. По его словам, такие обвинения являются "бездоказательными".

Об этом сообщает РИА Новости.

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"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", – заявил Песков.

Он отметил, что Москве известно об обвинениях в ее адрес, однако они якобы являются "бездоказательными".

"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в своей стране", – добавил Песков.

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Что известно о кибератаке?

  • В ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину. Она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".
  • Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.
  • Служба безопасности Украины заявила, что есть признаки причастности спецслужб России к этой кибератаке. Правоохранители все еще подсчитывают количество пострадавших интернет-ресурсов.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что за кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия. Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.