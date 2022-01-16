"У всьому звинувачують Росію": у Путіна нахабно відхрестилися від кібератак на Україну

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до кібератак на сайти держструктур України. За його словами, такі звинувачення є "бездоказовими".
Про це повідомляє РІА Новини.
"Ми не маємо до цього жодного стосунку. Росія не має жодного стосунку до цих кібератак", – заявив Пєсков.
Він зазначив, що Москві відомо про звинувачення на її адресу, проте вони нібито є "бездоказовими".
"Ми майже звикли до того, що українці у всьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді у своїй країні", – додав Пєсков.
Що відомо про кібератаку?
- У ніч на 14 січня було здійснено найбільшу за чотири роки кібератаку на Україну. Вона "поклала" низку урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".
- Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.
- Служба безпеки України заявила, що є ознаки причетності спецслужб Росії до цієї кібератаки. Правоохоронці досі підраховують кількість постраждалих інтернет-ресурсів.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що за кібератакою на сайти органів влади України стоїть Росія. Організатори нападу, на думку секретаря РНБО, не досягли поставленого завдання.