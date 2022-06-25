Китай озадачил мир "имперским" заявлением о Тайване

Посол Китая во Франции заявил о готовности захватить Тайвань военным путем. / Фото: Коллаж: Сегодня

Китай заявил о готовности вернуть Тайвань в свой состав любимы средствами. При этом не исключают даже возможности возвращения территорий военным путем.

Об этом заявил посол Китая во Франции Лу Шае в эфире Livre Noir.

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На вопрос о Тайване Посол заявил, что если Китай не сможет "воссоединить страну мирным путем", они вернут Тайвань Китаю военной силой.

"Мы вернем Тайвань всеми средствами, в том числе военными", – заявил посол.

Также он считает, что нельзя сравнивать войну в Украине и конфликт на Тайване, потому что якобы "Тайвань не является суверенным государством, он с древних времен был неотъемлемой частью Китая".

Посол добавил, что Китай не может признать Тайвань независимым.

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Отметим, что, по словам министра обороны Китая Вэй Фенхе, Китай без колебаний начнет войну против Тайваня, если последний объявит о своей независимости.

Напомним, в конце мая Тайвань сообщил о крупнейшем с января вторжении ВВС Китая в его зону ПВО — туда вошли 30 китайских боевых самолетов.

22 июня сообщалось, что 29 китайских самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.

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