Китай запустил мобильное приложение для доносов на "ошибочное мнение"

По мнению китайского киберагентства, некоторые люди распространяют в интернете "ошибочные мнения", портя общую информационную атмосферу в стране

Власти Китая запустили мобильное приложение, с помощью которого граждане могут сообщать онлайн о людях, распространяющих "вредные" комментарии о правящей Коммунистической партии и истории страны, в преддверии100-летия партии.

Об этом со ссылкой на Управления киберпространства Китая (САС), передает Independent.

Новая программа позволяет пользователям интернета сообщать о тех, кто распространяет "ошибочные мнения" в интернете, чтобы создать "атмосферу хорошего общественного мнения", сообщили в САС.

"Мы надеемся, что большинство пользователей интернета будут играть активную роль в надзоре за обществом и с энтузиазмом сообщать вредную информацию", - цитирует издание заявление Управления.

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Власти в первую очередь интересуют "преступления", касающиеся "искажения истории партии" или любые комментарии против ее лидеров и их политики, а также "клевета на национальных героев и отрицание превосходства передовой социалистической культуры".

"Некоторые люди со скрытыми мотивами распространяют в интернете исторически нигилистические ложные утверждения, злонамеренно искажая, клевеща и отрицая партийную, национальную и военную историю, пытаясь запутать других людей", – говорится в сообщении.

Какое наказание предусмотрено для тех, на кого донесут, не сообщается, но жители Китая постоянно сталкиваются с тюремными заключениями и другими наказаниями за размещение в интернете материалов, критикующих или ставящих под сомнение руководство коммунистической партии, политику или исторические события.

Ранее в этом году Китай уже принял поправки к законодательству против тех, кто "оскорбляет, клевещет или посягает на память национальных героев и мучеников Китая", установив тюремное заключение сроком до трех лет.