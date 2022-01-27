КНДР запустила неизвестные снаряды в сторону Японского моря

Снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны Японии/Коллаж: "Сегодня"

Корейская Народно-Демократическая Республика произвела запуск неизвестных снарядов в направлении Японского моря. Это шестые испытания этого года.

Об этом сообщает Yonhap.

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Подробности

Запущенные два снаряда, предположительно, являются баллистическими ракетами малой дальности. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По информации источника в правительстве Японии, сейчас профильные министерства и ведомства занимаются сбором и анализом информации, связанной с этим запуском. Информации об убытках из-за запуска нет.

Справка

Как пишет Wikipedia, баллистические ракеты малой дальности – ракеты дальностью действия от 500 до 1000 километров. Могут оснащаться ядерной боеголовкой.

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Первая баллистическая ракета Фау-2 (V-2) была разработана в Германии в 1940-х годах и впервые запущена 3 октября 1942 года. Первое ее боевое применение произошло 8 сентября 1944 года.

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