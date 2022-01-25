РФ перебросила к границам Украины бомбардировщики, готовятся ракетные удары

Россия продолжает проверки боевой готовности Вооруженных сил

Бомбардировщики РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские авиационные соединения Южного военного округа и морская авиация Черноморского флота выполнят переброску на оперативные аэродромы Ростовской области, Краснодарского края и временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, передает Интерфакс.

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"(Военные ЮВО и ЧФ – Ред.) отработают взаимодействие при выполнении ракетных ударов на максимальном удалении целей в составе эскадрилий истребителей Су-27СМ, Су-30СМ2, а также многофункциональных бомбардировщиков-истребителей Су-34", говорится в сообщении.

Военнослужащие авиационных частей также отработают вывод аэродромов из-под удара условного противника.

Отмечается, что в учениях задействовано более 60 единиц авиационной техники.

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Военные учения РФ