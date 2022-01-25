РФ перебросила к границам Украины бомбардировщики, готовятся ракетные удары

Российские авиационные соединения Южного военного округа и морская авиация Черноморского флота выполнят переброску на оперативные аэродромы Ростовской области, Краснодарского края и временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, передает Интерфакс.
"(Военные ЮВО и ЧФ – Ред.) отработают взаимодействие при выполнении ракетных ударов на максимальном удалении целей в составе эскадрилий истребителей Су-27СМ, Су-30СМ2, а также многофункциональных бомбардировщиков-истребителей Су-34", говорится в сообщении.
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Военнослужащие авиационных частей также отработают вывод аэродромов из-под удара условного противника.
Отмечается, что в учениях задействовано более 60 единиц авиационной техники.
Военные учения РФ
- В первой половине января Россия объявила о начале учений с боевой стрельбой и танками недалеко от украинской границы. В учениях принимали участие 10 тысяч военнослужащих.
- А 11 января издание The New York Times сообщило, что Россия усиливает свои войска вблизи границ Украины боевыми и транспортными вертолетами.
- Еще ранее, в сентябре 2021, в акватории Черного моря российские военные проводили масштабные учения. Тогда около 20 кораблей и судов обеспечения РФ провели ракетные и артиллерийские стрельбы.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.