РФ перекинула до кордонів України бомбардувальники, готуються ракетні удари

Російські авіаційні з'єднання Південного військового округу та морська авіація Чорноморського флоту виконають перекидання на оперативні аеродроми Ростовської області, Краснодарського краю та тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє пресслужба ПВО, передає Інтерфакс.
"(Військові ПВО та ЧФ – Ред.) відпрацюють взаємодію при виконанні ракетних ударів на максимальному видаленні цілей у складі ескадрилій винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ2, а також багатофункціональних бомбардувальників-винищувачів Су-34", – йдеться у повідомленні.
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Військовослужбовці авіаційних частин також відпрацюють виведення аеродромів з-під удару умовного супротивника.
Зазначається, що у навчаннях залучено понад 60 одиниць авіаційної техніки.
Військові навчання РФ
- У першій половині січня Росія оголосила про початок навчань із бойовою стрільбою та танками недалеко від українського кордону. У навчаннях брали участь 10 тисяч військовослужбовців.
- А 11 січня видання The New York Times повідомило, що Росія посилює свої війська поблизу кордонів України бойовими й транспортними вертольотами.
- Ще раніше, у вересні 2021 року, в акваторії Чорного моря російські військові проводили масштабні навчання. Тоді близько 20 кораблів та суден забезпечення РФ провели ракетні та артилерійські стрілянини.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.