КНДР запустила невідомі снаряди у бік Японського моря

Снаряди впали за межами виняткової економічної зони Японії/Колаж: "Сьогодні"

Корейська Народно-Демократична Республіка здійснила запуск невідомих снарядів в напрямку Японського моря. Це шості випробування цього року.

Про це повідомляє Yonhap.

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Деталі

Запущені два снаряди, імовірно, є балістичними ракетами малої дальності. Вони впали за межами виняткової економічної зони Японії.

За інформацією джерела в уряді Японії, зараз профільні міністерства і відомства займаються збором і аналізом інформації, пов'язаної з цим запуском. Інформації про збитки через запуск немає.

Довідка

Як пише Wikipedia, балістичні ракети малої дальності — ракети дальністю дії від 500 до 1000 кілометрів. Можуть оснащуватися ядерною боєголовкою.

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Перша балістична ракета класу Фау-2 (V-2) була розроблена в Німеччині в 1940-х роках і вперше запущена 3 жовтня 1942 року. Перше її бойове застосування відбулося 8 вересня 1944 року.

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