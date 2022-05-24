Когда умрет Путин? Глава украинской разведки выдал неожиданный прогноз

Кирилл Буданов спрогнозировал, когда умрет Владимир Путин. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин тяжело болен, но может прожить еще несколько лет. В то же время жизнь российского лидера может оборваться подобным образом, как и у других диктаторов ХХ-ХХІ века. Из-за этого президент РФ ограничил количество людей, которые могут с ним контактировать.

Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

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Он подтвердил, что у Путина несколько тяжелых болезней, одна из которых рак.

"Но надеяться на то, что Путин погибнет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда", – сказал Буданов.

Буданов согласился, что Путин растерян, он значительно сократил доступ людей к себе.

"К нему сейчас заходит довольно незначительное количество людей. Всех остальных он держит дистанционно".

Также глава украинской разведки констатировал, что у президента РФ определенные маниакальные синдромы из-за которых он боится серьезно готовить преемника, понимая, что во время подготовки этот преемник может захотеть сесть в кресло чуть раньше, чем захочет Путин.

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Путин может закончить как и другие диктаторы

Буданов призвал посмотреть на историю любого диктатора ХХ-ХХІ столетия.

"Они закончили все одинаково, абсолютно все. Ни один из них не закончил иначе. В большинстве случаев они погибли не по своей воле. Возьмите последние примеры: например, Саддам Хусейн, бывший югославский диктатор, ливийский диктатор. Это классический образ диктатора. Были другие примеры в Африке. Все они закончили одинаково, и Путин закончит точно так же", – сказал глава разведка.

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