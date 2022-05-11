Конец нейтралитета: Швеция и Финляндия заключили военный союз с Лондоном

Швеция готова себя защищать, но от поддержки не отказывается / Коллаж "Сегодня"

Швеция и Финляндия заручились военной поддержкой Великобритании. 11 мая Соединенное Королевство подписало декларацию безопасности со странами, которые пока еще не вошли в НАТО.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

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Что известно

Сначала премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал декларацию с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, а потом отправился в Финляндию, чтобы подписать подобную декларацию безопасности с президентом этой страны Саули Ниинисте.

В декларациях предусмотрено изменение сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Великобританией и каждой страной, усиление обмена разведывательными данными, ускорение совместных военных тренировок, учений и развертываний, а также укрепление безопасности во всех трех странах в Северной Европе. Также это позволяет вести сотрудничество в сфере кибербезопасности.

"Мы непоколебимы и однозначны в нашей поддержке как Швеции, так и Финляндии, и подписание этих деклараций безопасности является символом вечной уверенности между нашими странами. Это не краткосрочный союз, а долгосрочное обязательство укреплять военные связи и глобальную стабильность, а также укреплять оборону Европы для будущих поколений", – заявил Джонсон.

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