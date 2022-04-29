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Швеция хочет укрепить военные объекты на острове Готланд из-за России

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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29 апреля, 18:33
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Страна хочет иметь возможность разместить гораздо больше призывников
В 2018 году Швеция восстановила армейский Готландский полк.
В 2018 году Швеция восстановила армейский Готландский полк. / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Швеции выделило до 1,6 миллиарда шведских крон на укрепление своей военной инфраструктуры на острове Готланд в Балтийском море на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.

Об этом пишет Reuters.

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Какая ситуация

Отмечается, что Швеция восстанавливала свои вооруженные силы в течение последнего десятилетия – особенно после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

При этом последний транш денег пойдет на расширение казарм и другой инфраструктуры на острове.

"Цель состоит в том, чтобы иметь возможность разместить гораздо больше призывников и сделать операции более эффективными, тем самым способствуя увеличению потенциала… на Готланде", – заявил министр Макс Эльгер.

В 2018 году Швеция восстановила армейский Готландский полк, который был расформирован более 10 лет назад, а также усилила оборону острова с помощью ракет класса "земля-воздух" и других мер.

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Напомним, страны Балтии в своем заявлении отметили, что постараются "значительно укрепить долгосрочный потенциал" сдерживания и обороны НАТО, а также восточный фланг альянса.

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