Швеция хочет укрепить военные объекты на острове Готланд из-за России

Правительство Швеции выделило до 1,6 миллиарда шведских крон на укрепление своей военной инфраструктуры на острове Готланд в Балтийском море на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.
Об этом пишет Reuters.
Какая ситуация
Отмечается, что Швеция восстанавливала свои вооруженные силы в течение последнего десятилетия – особенно после аннексии Россией Крыма в 2014 году.
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При этом последний транш денег пойдет на расширение казарм и другой инфраструктуры на острове.
"Цель состоит в том, чтобы иметь возможность разместить гораздо больше призывников и сделать операции более эффективными, тем самым способствуя увеличению потенциала… на Готланде", – заявил министр Макс Эльгер.
В 2018 году Швеция восстановила армейский Готландский полк, который был расформирован более 10 лет назад, а также усилила оборону острова с помощью ракет класса "земля-воздух" и других мер.
Напомним, страны Балтии в своем заявлении отметили, что постараются "значительно укрепить долгосрочный потенциал" сдерживания и обороны НАТО, а также восточный фланг альянса.