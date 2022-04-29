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Швеція хоче зміцнити військові об'єкти на острові Готланд через Росію

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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29 квітня, 18:33
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Країна хоче мати можливість розмістити набагато більше призовників
У 2018 році Швеція відновила армійський Готландський полк.
У 2018 році Швеція відновила армійський Готландський полк. / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд Швеції виділив до 1,6 мільярда шведських крон на зміцнення своєї військової інфраструктури на острові Готланд у Балтійському морі на тлі зростання напруженості у відносинах із Росією.

Про це пише Reuters.

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Яка ситуація

Зазначається, що Швеція відновлювала свої збройні сили протягом останнього десятиліття – особливо після анексії Росією Криму у 2014 році.

Водночас останній транш грошей йтиме на розширення казарм та іншої інфраструктури на острові.

"Метою є можливість розмістити набагато більше призовників і зробити операції більш ефективними, тим самим сприяючи збільшенню потенціалу… на Готланді", – заявив міністр Макс Ельгер.

У 2018 році Швеція відновила армійський Готландський полк, який було розформовано понад 10 років тому, а також посилила оборону острова за допомогою ракет класу "земля-повітря" та інших заходів.

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Нагадаємо, країни Балтії у своїй заяві зазначили, що постараються "значно зміцнити довгостроковий потенціал стримування та оборони НАТО, а також східний фланг альянсу.

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