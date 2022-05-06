Конференцию лидеров G7 намеренно созвали перед 9 мая – Белый дом

У Байдена заявили, что намеренно созвали конференцию G7 перед 9 мая. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что время видеоконференции лидеров G7 в преддверии "Дня победы" в России выбрано намеренно. Таким образом, страны Запада планируют продемонстрировать свою сплоченность в противостоянии вторжению президента РФ Владимира Путина в Украину. Ведь мир знает, как важно для России 9 мая.

Об этом пишет CNN.

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Псаки отметила, что Путин безусловно захочет отметить 9 мая как день, когда он побеждает Украину.

"Конечно, он не побеждает", – констатировала пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, видеовстреча лидеров G7 в воскресенье, 8 мая, покажет единство западных стран. К переговорам по видеосвязи также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

"Эта встреча и разговор в воскресенье — это возможность не только показать, насколько сплочен Запад в противостоянии агрессии и вторжению президента Путина, но и показать, что единство нуждается в работе, требует усилий, требует крови, пота, а иногда и слез", – добавила Псаки.

CNN также отмечает, что некоторые официальные лица США и Запада считают, что во время выступления 9 мая Путин может официально объявить войну Украине и полностью мобилизовать свои резервные силы.

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Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

Псаки рассказала, что президент США Джо Байден примет закон, позволяющий задействовать программу ленд-лиза для Украины 9 мая. Это позволит упростить процедуру передачи вооружения Украине.

"Также в этот день (понедельник, 9 мая – ред.) президент подпишет Закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине – 2022" , – сказала Псаки.

Законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине был принят в прошлом месяце обеими палатами Конгресса США. Сенат единогласно поддержал документ 6 апреля, Палата представителей проголосовала 28 апреля.

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