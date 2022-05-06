Конференцію лідерів G7 навмисно скликали перед 9 травня – Білий дім

У Байдена заявили, що навмисне скликали конференцію G7 перед 9 травня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що час відеоконференції лідерів G7 напередодні "Дня перемоги" у Росії обрано навмисно. У такий спосіб країни Заходу планують продемонструвати свою згуртованість у протистоянні вторгнення президента РФ Володимира Путіна в Україну. Адже світ знає, яким важливим для Росії є 9 травня.

Про це пише CNN.

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Псакі зазначила, що Путін, безумовно, захоче відзначити 9 травня як день, коли він перемагає Україну.

"Звичайно, він не перемагає", – констатувала прессекретар Білого дому.

За її словами, відеозустріч лідерів G7 у неділю, 8 травня, покаже єдність західних країн. До переговорів по відеозв'язку також приєднається президент України Володимир Зеленський.

"Ця зустріч та розмова в неділю — це можливість не лише показати, наскільки згуртований Захід у протистоянні агресії та вторгнення президента Путіна, а й показати, що єдність потребує роботи, вимагає зусиль, вимагає крові, поту, а іноді й сліз", – додала Псакі.

CNN також зазначає, що деякі офіційні особи США та Заходу вважають, що під час промови 9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні та повністю мобілізувати свої резервні сили.

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Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня

Псакі розповіла, що президент США Джо Байден ухвалить закон, який дозволяє задіяти програму ленд-лізу для України 9 травня. Це дозволить спростити процедуру передачі озброєння Україні.

"Також у цей день (понеділок, 9 травня – ред.) президент підпише Закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні – 2022", – сказала Псакі.

Законопроєкт про ленд-ліз та захист демократії в Україні було прийнято минулого місяця обома палатами Конгресу США. Сенат одноголосно підтримав документ 6 квітня, Палата представників проголосувала 28 квітня.

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