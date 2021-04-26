Коронавирус замедлился: Франция впервые за месяц ослабила карантин

После более чем трех недель локдауна во Франции начали ослаблять карантинные меры, открыв начальные школы и детские сады.
Об этом сообщает Associated Press.
Французские власти перенесли пасхальные каникулы и с 5 апреля закрыла школы, чтобы замедлить распространение коронавируса.
Решение их открыть было принято на фоне обнадеживающей тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в стране – на прошлой неделе уже фиксировали 30 тысяч случаев COVID-19 против 40 тысяч случаев неделей ранее.
В дальнейшем ожидаются новые послабления:
- со следующей недели отменят ограничения на поездки внутри страны;
- с середины мая постепенно откроются магазины товаров не первой необходимости, некоторые культурные площадки, а также террасы ресторанов и кафе.
В то же время действующий с 19:00 до 6:00 комендантский час отменять пока что не собираются.
"Мы собираемся постепенно открываться. Мы будем делать это очень медленно, чтобы не допустить нового распространения ", – сказал президент Франции Эммануэль Макрон, посетив 26 апреля одну из школ в коммуне Мелун под Парижем.
Эммануэль Макрон. Фото: Thibault Camus/REUTERS
Он возлагает большие надежды на национальную иммунизационную кампанию – по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса уже получили более 14 миллионов человек, или около 26% взрослого населения страны. Как мы уже писали, пункт по вакцинации от COVID-19 открыли даже в парижском Диснейленде.
Напомним, что Франция стала первой в Евросоюзе страной, где в тестовом режиме запустили цифровые туристические COVID-паспорта.
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