Кремль "напрягся" из-за британских санкций против олигархов

Кремль считает экономические санкции Великобритании атакой на российский бизнес / Фото: Коллаж: Сегодня

Угрозы Великобритании ввести экономические санкции против российских компаний и олигархов, связанных с президентом Владимиром Путиным, вызвали тревогу в Кремле. Об этом пишет издание Sky.

Британское правительство заявило, что введет санкции против предприятий и людей, наиболее тесно связанных с Путиным, если Россия предпримет какие-либо действия против Украины.

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"Мы совершенно ясно понимаем, что если Россия предпримет дальнейшие действия против Украины, то мы еще больше ужесточим режим санкций в отношении тех предприятий и людей, которые имеют самые тесные связи с Кремлем", — заявил изданию главный секретарь казначейства Саймон Кларк.

Россия рассказал, чем это грозит

В РФ считают, что такие действия будут иметь неприятные последствия, нанеся ущерб британским компаниям.

В тоже время, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что если санкции будут введены против российского бизнеса, то это в первую очередь отразится на инвестиционном климате Великобритании и будет способствовать напряженности в Европе.

Также он отметил, что Россия будет реагировать на любые подобные действия, исходя из своих интересов.

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В то же время российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что блокировка счетов не повлияет на позицию России.

"Владимиру Путину наплевать на тех людей, которые подпадут под санкции. Олигархи будут молча терять деньги, никто и голос не подаст, это бессловесные фигуры", – сказал он в эфире телеканала Украина 24.

Санкции против РФ

30 января министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что Лондон готовит проект санкций в отношении российских олигархов. Санкции будут введены не только против компаний, которые связаны с ситуацией в Украине, но также и против любых компаний, "интересных Кремлю".

США также подготовили нешуточный пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины. 21 января Глава международного комитета Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс внес законопроект о санкциях против промышленности, экономики и руководства России.

Также Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства. Инициатива американских сенаторов обеспокоила Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может разорвать отношения Москвы и Вашингтона. Ему также не нравится, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе, и называет это абсурдом.

Что говорят в России

Глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что у России не было и нет планов нападать на Украину. По ее словам, войска в России могут перемещаться по территории страны, учения должны проводиться там, где это нужно, чтобы "был готов адекватный ответ на появляющиеся вызовы".

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия является самодостаточной страной. "Мы – довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против санкций", – сказал он.