У олигархов РФ отберут активы в Лондоне? Британия готовит мощный "удар"

Речь идет об ограничительных мерах, которые будут нацелены на еще больше российских интересов

Великобритания готовит новый пакет санкций против России / Фото: Коллаж: Сегодня

Лондон готовит проект санкций в отношении российских олигархов. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.

По ее словам, может быть конфискована собственность российских олигархов.

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Она отметила, что законопроект позволит ввести ограничения не только против компаний, которые непосредственно связаны с ситуацией в Украине, но также и против против любых компаний, "интересных Кремлю".

Лиз Трасс пообещала, что у предприятий и лиц, которые "служат опорой российского государства" и против которых направлен документ, "не получится спрятаться".

"Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций", – отметила глава МИДа.

Говоря о том, могут ли подобные санкции ударить и по британским инвесторам, она отметила, что "демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы".

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По ее словам, новый санкционный пакет должен быть утвержден британским парламентов 31 января.

Санкции против России

Что говорят в России

Глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что у России не было и нет планов нападать на Украину. По ее словам, войска в России могут перемещаться по территории страны, учения должны проводиться там, где это нужно, чтобы "был готов адекватный ответ на появляющиеся вызовы".

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия является самодостаточной страной. "Мы – довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против санкций", – сказал он.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что введение Америкой персональных санкций против Владимира Путина не нанесут ему никакого вреда, так как все деньги у него в "надежном месте".