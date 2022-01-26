Путин санкций не боится, его деньги в надежном месте – подробности от Пескова

Введение Америкой персональных санкций против президента России Владимира Путина не нанесут ему никакого вреда. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Интерфакс.
По словам Пескова, Путин для получения зарплаты использует счет в банке "Россия", и там же хранятся его деньги.
Он отметил, что скорее всего конгрессмены и сенаторы США не совсем владеют ситуацией о том, что разрешено чиновникам в России.
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"Они угрожают заморозить активы представителей российского руководства, банковские счета, недвижимость и так далее, но это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний... Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно запрещено открывать счета в иностранных банках", – сказал он.
Напомним, что банк "Россия" попал под санкции в 2014 году после аннексии Крыма, после этого Путин заявил, что он откроет счет в этом банке.
Что этому предшествовало
Президент США Джо Байден заявил, что введет персональные экономические санкции против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.
Санкции против России
- В случае военного вторжения в Украину Германия может отключить Россию от платежной системы SWIFT.
- Кроме того, США также подготовили нешуточный пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украину. 21 января Глава международного комитета Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс внес законопроект о санкциях против промышленности, экономики и руководства России.
- Также Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства. Инициатива американских сенаторов обеспокоила Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может разорвать отношения Москвы и Вашингтона. Ему также не нравится, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе, и называет это абсурдом.
Что говорят в России
Глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что у России не было и нет планов нападать на Украину. По ее словам, войска в России могут перемещаться по территории страны, учения должны проводиться там, где это нужно, чтобы "был готов адекватный ответ на появляющиеся вызовы".