Москва в печали. Что Кремлю не понравилось в переговорах с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: коллаж "Сегодня"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видят существенного повода для оптимизма после переговоров России и США по так называемым гарантиям безопасности.
Об этом сообщает Пул №3.
"Пока, скажем так, существенного повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки то, как состоялись эти переговоры, имеется в виду их характер, то есть открытые, субстантивные и прямые. Но это не процесс ради процесса. Здесь важен результат. А по результату пока сказать нечего, предстоит еще несколько раундов, которые позволят составить более четкую картину того, где мы находимся с американцами. Сейчас, к сожалению, выводы делать невозможно", – сказал Песков.
Переговоры США – Россия
- В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
- 10 января в Женеве между сторонами состоялись соответствующие переговоры. Кстати, президенты Джо Байден и Владимир Путин участия в них не принимали. В целом разговор длился 7 часов, однако ни о чем конкретном не удалось договориться.
- На 12 января запланированы переговоры России и НАТО. А более широкая встреча с участием Москвы, Вашингтона и европейских стран назначена на 13 января.
- В то же время генсек Альянса пообещал Киеву, что никогда не пойдет на компромисс с Россией по Украине. По его словам, у всех союзников НАТО одинаковый подход к России: сдерживание и готовность к диалогу.