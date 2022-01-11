Москва в печали. Что Кремлю не понравилось в переговорах с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видят существенного повода для оптимизма после переговоров России и США по так называемым гарантиям безопасности.

Об этом сообщает Пул №3.

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"Пока, скажем так, существенного повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки то, как состоялись эти переговоры, имеется в виду их характер, то есть открытые, субстантивные и прямые. Но это не процесс ради процесса. Здесь важен результат. А по результату пока сказать нечего, предстоит еще несколько раундов, которые позволят составить более четкую картину того, где мы находимся с американцами. Сейчас, к сожалению, выводы делать невозможно", – сказал Песков.

Переговоры США – Россия