Кремлевский пропагандист Соловьев снова угрожает ядерным ударом: кому на этот раз (видео)

Владимир Соловьев (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев начал угрожать CША ядерным оружием в случае передачи Украине систем залпового огня.

"Путин не может потерпеть поражение. И в этом большая проблема. Потому что, извините, ядерная держава и идет все время это повышение ставок. И теперь США пытаются максимально затянуть прокси-войну с Россией, в Белом доме все время рассматривается возможность передачи Киеву систем залпового огня, Зеленский их вымаливает. Но Байден же понимает, минуточку, что если в зоне поражения окажутся российские АЭС, если нанесен будет удар по нашим городам с большим количеством там жертв, то мы же можем вообще по-другому рассмотреть эту всю ситуацию. Мы можем сказать: американское оружие вы поставили, вы виноваты и можем нанести удар по центрам принятия решения, нам будет наплевать на 5 статью или нет", – заявил Соловьев в эфире своей программы.

Реклама

Виллу Соловьева залили "кровью"

В Италии на озере Комо виллу, принадлежащую российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, залили красной краской. Неизвестные забрызгали стены дома и написали на воротах "убийца".

Кроме того, итальянская финансовая полиция арестовала виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Реклама

Читайте другие новости "Сегодня":