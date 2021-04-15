Крым, вмешательство в выборы, шпионаж: кто и за что попал под санкции США

Через два дня после разговора президентов США и России Белый дом значительно расширил санкций в отношении РФ.

Таким образом, администрация Джо Байдена решила наказать россиян за действия, направленные против суверенитета и интересов США и их союзников.

В Минфине объяснили, что в "черный список" попадут те, кто причастен к одному из трех злонамеренных действий.

За Крым

В частности, санкции вводятся в отношении 5 физических, двух юридических лиц и одной госструктуры, связанных с оккупированным Крымским полуостровом. Часть из них занимались строительством Керченского моста:

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директор госпредприятия "Мостотрест" Леонид Рыженкин;

Ленпромтранспроект;

Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск.

Отдельно от этого по санкции попало СИЗО-1 в городе Симферополь, который в Минфине называют "символом нарушений прав человека против украинского народа".

Также в черный список попали лица, причастные к оккупации Крыма:

Кулинич Лариса Витальевна;

Павел Леонидович Каранда;

Леонид Михайлюк;

Владимир Николаевич Терентьев.

За помощь разведке

Кроме того, санкции вводятся и в отношении компании пяти технологических компаний и одного госучреждения, которые поддерживали российские разведывательные службы:

"ЭРА Технополис";

АО "Пасит";

ООО "Необит";

AO "АСТ" (Advanced System Technology);

АО "Позитив Текнолоджиз";

Федеральное государственное автономное научное учреждение "НИИ специализированных охранных вычислительных устройств и автоматики".

Как отмечается, вся собственность и права на собственность подсанкционных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или контроле лиц США, заблокированы, и о них необходимо сообщить в OFAC. Кроме того, любые объекты, которые прямо или косвенно принадлежат 50 или более процентам одного или нескольких заблокированных лиц, также блокируются.