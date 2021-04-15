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Крым, вмешательство в выборы, шпионаж: кто и за что попал под санкции США

15 апреля, 17:02

Виталий Семченко , Стас Кожемякин

Через два дня после разговора президентов США и России Белый дом значительно расширил санкций в отношении РФ.

Таким образом, администрация Джо Байдена решила наказать россиян за действия, направленные против суверенитета и интересов США и их союзников.

В Минфине объяснили, что в "черный список" попадут те, кто причастен к одному из трех злонамеренных действий.

За Крым

В частности, санкции вводятся в отношении 5 физических, двух юридических лиц и одной госструктуры, связанных с оккупированным Крымским полуостровом. Часть из них занимались строительством Керченского моста:

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Отдельно от этого по санкции попало СИЗО-1 в городе Симферополь, который в Минфине называют "символом нарушений прав человека против украинского народа".

Также в черный список попали лица, причастные к оккупации Крыма:

За помощь разведке

Кроме того, санкции вводятся и в отношении компании пяти технологических компаний и одного госучреждения, которые поддерживали российские разведывательные службы:

Как отмечается, вся собственность и права на собственность подсанкционных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или контроле лиц США, заблокированы, и о них необходимо сообщить в OFAC. Кроме того, любые объекты, которые прямо или косвенно принадлежат 50 или более процентам одного или нескольких заблокированных лиц, также блокируются.

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Источник: Сегодня

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