Крым, вмешательство в выборы, шпионаж: кто и за что попал под санкции США

Через два дня после разговора президентов США и России Белый дом значительно расширил санкций в отношении РФ.
Таким образом, администрация Джо Байдена решила наказать россиян за действия, направленные против суверенитета и интересов США и их союзников.
В Минфине объяснили, что в "черный список" попадут те, кто причастен к одному из трех злонамеренных действий.
За Крым
В частности, санкции вводятся в отношении 5 физических, двух юридических лиц и одной госструктуры, связанных с оккупированным Крымским полуостровом. Часть из них занимались строительством Керченского моста:
- директор госпредприятия "Мостотрест" Леонид Рыженкин;
- Ленпромтранспроект;
- Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск.
Отдельно от этого по санкции попало СИЗО-1 в городе Симферополь, который в Минфине называют "символом нарушений прав человека против украинского народа".
Также в черный список попали лица, причастные к оккупации Крыма:
- Кулинич Лариса Витальевна;
- Павел Леонидович Каранда;
- Леонид Михайлюк;
- Владимир Николаевич Терентьев.
За помощь разведке
Кроме того, санкции вводятся и в отношении компании пяти технологических компаний и одного госучреждения, которые поддерживали российские разведывательные службы:
- "ЭРА Технополис";
- АО "Пасит";
- ООО "Необит";
- AO "АСТ" (Advanced System Technology);
- АО "Позитив Текнолоджиз";
- Федеральное государственное автономное научное учреждение "НИИ специализированных охранных вычислительных устройств и автоматики".
Как отмечается, вся собственность и права на собственность подсанкционных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или контроле лиц США, заблокированы, и о них необходимо сообщить в OFAC. Кроме того, любые объекты, которые прямо или косвенно принадлежат 50 или более процентам одного или нескольких заблокированных лиц, также блокируются.
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