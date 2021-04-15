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В НАТО поддержали новые санкции США против России

15 апреля, 16:19

Виталий Семченко Виталий Семченко

РФ продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, а также действовать в обход многочисленных международных обязательств

Североатлантический альянс поддержал решение США ввести новые санкции против России в ответ на кибератаки.

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Об этом говорится в заявлении НАТО.

"Государства-члены НАТО принимают индивидуальные и коллективные меры для укрепления коллективной безопасности Североатлантического союза", – сказано в сообщении

Отмечается, что РФ продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, а также действовать в обход многочисленных международных обязательств, включая Будапештский меморандум.

В Альянсе призвали Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность возле границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

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"Мы призываем немедленно прекратить свое дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства, как это делают союзники, включая существующие соглашения и обязательства в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", – заявили в Брюсселе.

В то же время в НАТО отметили, что остаются открытыми для значимого диалога, а также конструктивных отношений.

Напомним, сегодня США официально ввели новые санкции против России. Это было сделано для того, чтобы наказать Кремль за действия против суверенитета и интересов Штатов.

В ответ Министерство иностранных дел РФ пообещало решительный отпор на новые санкции.

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Россия США НАТО санкции
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