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У НАТО підтримали нові санкції США проти Росії

15 квітня, 16:19

Віталій Семченко Віталій Семченко

РФ продовжує порушувати суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії, а також діяти в обхід численних міжнародних зобов'язань

Північноатлантичний альянс підтримав рішення США ввести нові санкції проти Росії у відповідь на кібератаки.

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Про це йдеться в заяві НАТО.

"Держави-члени НАТО приймають індивідуальні та колективні заходи для зміцнення колективної безпеки Альянсу", – сказано в повідомленні

Зазначається, що РФ продовжує порушувати суверенітет і територіальну цілісність України і Грузії, а також діяти в обхід численних міжнародних зобов'язань, включаючи Будапештський меморандум.

В Альянсі закликали Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

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"Ми закликаємо негайно припинити свою дестабілізуючу поведінку і виконувати свої міжнародні зобов'язання, як це роблять союзники, включаючи існуючі угоди і зобов'язання в галузі контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження", – заявили в Брюсселі.

Водночас в НАТО відзначили, що залишаються відкритими для значущого діалогу, а також конструктивних відносин.

Нагадаємо, сьогодні США офіційно ввели нові санкції проти Росії . Це було зроблено для того, щоб покарати Кремль за дії проти суверенітету і інтересів Штатів.

У відповідь Міністерство закордонних справ РФ пообіцяло рішучу відсіч на нові санкції.

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