У НАТО підтримали нові санкції США проти Росії

Північноатлантичний альянс підтримав рішення США ввести нові санкції проти Росії у відповідь на кібератаки.
Про це йдеться в заяві НАТО.
"Держави-члени НАТО приймають індивідуальні та колективні заходи для зміцнення колективної безпеки Альянсу", – сказано в повідомленні
Зазначається, що РФ продовжує порушувати суверенітет і територіальну цілісність України і Грузії, а також діяти в обхід численних міжнародних зобов'язань, включаючи Будапештський меморандум.
В Альянсі закликали Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
"Ми закликаємо негайно припинити свою дестабілізуючу поведінку і виконувати свої міжнародні зобов'язання, як це роблять союзники, включаючи існуючі угоди і зобов'язання в галузі контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження", – заявили в Брюсселі.
Водночас в НАТО відзначили, що залишаються відкритими для значущого діалогу, а також конструктивних відносин.
Нагадаємо, сьогодні США офіційно ввели нові санкції проти Росії . Це було зроблено для того, щоб покарати Кремль за дії проти суверенітету і інтересів Штатів.
У відповідь Міністерство закордонних справ РФ пообіцяло рішучу відсіч на нові санкції.
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