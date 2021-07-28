Кто мать Коли Лукашенко – активисты нашли новые доказательства

Слева на фото Николай Лукашенко, справа - Абельская Ирина, считается матерью Николая. Фото: коллаж "Сегодня"

Белорусские активисты заявили, что нашли в паспортном реестре доказательства того, что матерью Николая Лукашенко является в прошлом личный врач самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – Абельская Ирина Степановна.

Об этом они сообщили в Telegram-канале Кибер-сливы.

"Продолжаем обрабатывать данные АИС "Паспорт" (автоматизированная информационная система – ред.) и сегодня публикуем принца Колю, которому уже не суждено править нашей страной. Фото иллюстрируют метаморфозы превращения розовощекого мальчика в чела с бронежилетом и калашом. Шкловское чудовище, верни ребенка маме. ЛУКАШЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 5310804A006PB7 Дата рождения 2004-08-31. Мать: АБЕЛЬСКАЯ ІРЫНА СЦЯПАНАЎНА. Отец: ЛУКАШЭНКА АЛЯКСАНДР РЫГОРАВІЧ", – говорится в сообщении.

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Справка: Абельская Ирина Степановна - белорусский педиатр и эндокринолог, была личным врачом белорусского президента Александра Лукашенко; в 2001—2007 годах, а затем снова с 2009 года — главный врач Республиканского медицинского центра Управления делами президента Республики Беларусь, доктор медицинских наук.

Ранее мы сообщали, что в начале марта Александр Лукашенко уволил собственного сына, но при этом не пожалел для него нового воинского звания.

Также напомним, сын Лукашенко передумал учиться в лицее.

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