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СМИ показали хоромы сына Лукашенко: каждое помещение с небольшую "двушку" (фото)

22 марта, 17:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Дворце независимости настоящий президентский люкс отведен для младшего сына президента

Сначала в Беларуси нашли "секретный дворец Лукашенко", а теперь журналисты узнали, как живет сын белорусского президента Николай.

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В Telegram NEXTA опубликованы фото из резиденции президента Беларуси.

Журналисты утверждают, что во Дворце независимости есть отдельное крыло, куда вход закрыт даже для сотрудников.

"Там располагаются хоромы Лукашенко, его купальни, сауна, дегустационный зал и даже личный кинотеатр. Нашлось там место и для младшего сына. Чтобы малой не скучал … Под нужды "августейшего принца" отведен настоящий президентский люкс — собственный санузел, спальня, комната для досуга. Каждое помещение размером с небольшую "двушку". Интерьеры выдержаны в стиле т.н. агроренессанса", – говорится в сообщении.

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Для успешной учебы у Коли имеется iMac за несколько тысяч долларов, а для саморазвития и развлечений есть книжки, модели кораблей и даже набор солдатиков.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале марта Александр Лукашенко уволил собственного сына, но при этом не пожалел для него нового воинского звания.

Смотрите также видео "цирка", как соперник Лукашенко трижды "неожиданно" падал, чтобы не обогнать президента Беларуси.

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Беларусь сын Александр Лукашенко Николай Лукашенко
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