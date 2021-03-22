ЗМІ показали хороми сина Лукашенка: кожне приміщення з невелику "двушку" (фото)

Спочатку в Білорусі знайшли "секретний палац Лукашенка", а тепер журналісти дізналися, як живе син білоруського президента Микола.

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В Telegram NEXTA опубліковані фото з резиденції президента Білорусі.

Журналісти стверджують, що в Палаці незалежності є окреме крило, куди вхід закритий навіть для співробітників.

"Там розташовуються хороми Лукашенко, його купальні, сауна, дегустаційний зал і навіть особистий кінотеатр. Знайшлося там місце і для молодшого сина. Щоб малий не нудьгував ... Під потреби "найяснішого принца" відведено справжній президентський люкс – власний санвузол, спальня, кімната для дозвілля. Кожне приміщення розміром з невелику "двушку". Інтер'єри витримані в стилі т.зв. агроренессанса", – йдеться в повідомленні.

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Для успішного навчання у Колі є iMac за кілька тисяч доларів, а для саморозвитку і розваг є книжки, моделі кораблів і навіть набір солдатиків.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку березня Олександр Лукашенко звільнив власного сина, але при цьому не пошкодував для нього нового військового звання.

Дивіться також відео "цирку", як суперник Лукашенка тричі "несподівано" падав, щоб не обігнати президента Білорусі.

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