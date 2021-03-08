У Білорусі знайшли "секретний палац Лукашенка" за 40 млн доларів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виділив майже 1,5 млрд доларів російському олігархові в обмін на шикарну заміську віллу.

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Про це йдеться в журналістському розслідуванні Telegram-каналу NEXTA.

Йдеться про "номер 45" в списку найбагатших людей РФ, бізнесмена Михайла Гуцерієва, чий статок, за даними Forbes, оцінюється в 2,1 млрд доларів. Він навіть був присутній на секретній "інавгурації" Лукашенка.

"Такої честі удостоїлися лише найближчі спільники і прислужники узурпатора", – стверджують журналісти.

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Крім Росії, Гуцерієв володіє бізнесом і в Білорусі, зокрема будівельною компанією "Ю-строй", готелем "Renaissance Мінськ", ангаром для бізнес-авіації в аеропорту "Мінськ", компанією "Славкалій".

Саме він побудував для Лукашенка приватну резиденцію палац у місті Шершун в Мінській області, стверджує білоруський журналіст Ігор Кулей.

"Потім у мене в руках опинилися документи. На них хтось, видно, забув викреслити, там було написано: згідно з листом служби безпеки президента, треба передати відповідну кімнату для охорони. Тобто, це вже говорить про те, що цим займалися відомства", – говорить лантухів.

Крім того, за його словами, ніхто інший у Білорусі собі таку розкіш дозволити не зможе. Ще одне підтвердження – це те, що за 3 км від резиденції знаходиться база ППО, на якій розташовані комплекси С-300 російського виробництва.

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При цьому Гуцерієв стверджує, що резиденція належить йому, а її будівництво обійшлося в 40 млн доларів.

Кулей впевнений: юридично територія і шикарна вілла належать російському олігархові, але користується нею саме Лукашенко.

В обмін на будівництво резиденції Лукашенка виділив 1,4 млрд доларів, наданих владою Китаю у вигляді кредиту під гарантії білоруського народу компанії "Славкалій" для гірничо-збагачувального підприємства.

Нагадаємо, що раніше лідер антиурядової опозиції в Білорусі Світлана Тихановська заявила, що виділення Кремлем 1,5 млрд доларів кредиту Білорусі тільки продовжить агонію режиму Лукашенка.

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