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В Беларуси нашли "секретный дворец Лукашенко" за 40 млн долларов

8 марта, 18:18

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Юридически загородная вилла принадлежит одному из богатейших людей России

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выделил почти 1,5 млрд долларов российскому олигарху в обмен на шикарную загородную виллу.

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Об этом говорится в журналистском расследовании Telegram-канала NEXTA.

Речь идет о "номере 45" в списке богатейших людей РФ, бизнесмене Михаиле Гуцериеве, состояние которого, по данным Forbes, оценивается в 2,1 млрд долларов. Он даже присутствовал на секретной "инаугурации" Лукашенко.

"Такой чести удостоились только самые ближайшие подельники и прислужники узурпатора", – утверждают журналисты.

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Помимо России, Гуцериев владеет бизнесом и в Беларуси, в частности строительной компанией "Ю-строй", отелем "Renaissance Минск", ангаром для бизнес-авиации в аэропорту "Минск", компанией "Славкалий".

Именно он построил для Лукашенко частную резиденцию дворец в городе Шершуны в Минской области, утверждает белорусский журналист Игорь Кулей.

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"Потом у меня в руках оказались документы. На них кто-то неосторожно – видно, забыл – вычеркнуть, там было написано: согласно письму службы безопасности президента, надо передать соответствующую комнату для охраны. То есть, это уже говорит о том, что этим занимались ведомства", – говорит Кулей.

Кроме того, по его словам, никто другой в Беларуси себе такую роскошь позволить не сможет. Еще одно подтверждение – это то, что в 3 км от резиденции находится база ПВО, на которой расположены комплексы С-300 российского производства.

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При этом Гуцериев утверждает, что резиденция принадлежит ему, а ее строительство обошлось в 40 млн долларов.

Кулей уверен: юридически территория и шикарная вилла принадлежат российскому олигарху, но пользуется ею именно Лукашенко.

Взамен на строительство резиденции Лукашенко выделил 1,4 млрд долларов, предоставленных властями Китая в виде кредита под гарантии белорусского народа, компании "Славкалий" для горно-обогатительного предприятия.

Напомним, что ранее лидер антиправительственной оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская заявила, что выделение Кремлем 1,5 млрд долларов кредита Беларуси только продлит агонию режима Лукашенко.

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коррупция Беларусь Александр Лукашенко
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