Как Лавров с любовницей отдохнули в компании олигарха и элитной проститутки в далекой Японии (фото)

Сергей Лавров расслабился в компании близких людей - любовницы, олигарха и проститутки / Фото: "Сегодня"

Путинский министр иностранных дел Сергей Лавров оказался в центре "клубничного скандала". Вчера, 20 апреля, журналисты выдали в свет итог своих четырехлетних расследований одного из визитов Сергея Лаврова в Японию.

Как оказалось, в скандальной поездке политика сопровождала не только его любовница, но и скандальный олигарх Олег Дерипаска с эскортницей.

Сайт "Сегодня" рассказывает об этой грязной истории и вспоминает другие скандалы, в которых засветился министр иностранных дел России.

Наплевал на скрепы и духовность

Сергею Лаврову ничто человеческое не чуждо. Скрепы, духовность, православные ценности и лишняя патриотическая хромосома – вещи исключительно для внутреннего российского потребителя. Это доказывает очередное расследование журналистов The Insider и New Lines.

Итак, в конце марта 2018 года Лавров посетил Японию с официальным визитом. Напомним, что в это время в мире бушевал очередной скандал после того как агенты ГРУ (Александр Мишкин, Антолий Чепига и Денис Сергеев) отравили в Британии Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Лавров во время встречи с главой МИД Японии Таро Коно обратился к тому с деликатной просьбой помочь установить место, где прячут Скрипаля с дочерью. Передав просьбу Сергей Лавров решил отдохнуть от забот и сходить в ресторан, где и сделал снимок на память...

На этом фото Сергей Лавров, позирует вместе со своей любовницей Светланой Поляковой (слева от него) на фоне японского ресторанчика.

Лавров в Японии отдыхал в компании своей любовницы и олигарха / Фото: theins.ru

Примечательна и компания министра Российской Федерации. Олег Дерипаска стоит рядом с эскортницей Екатериной Лобановой (она между Лавровым и олигархом), Геннадий Ровнер – бывший хозяин сети стриптиз-баров, а ныне глава попечительского совета "Фонда перспективных программ" (на фото в оранжевой куртке), и Анджело Ку, председатель Китайского фонда развития Тайваня (второй слева в верхнем ряду). Переводчица Лаврова стоит в верхнем ряду слева.

С кем Лавров изменяет жене?

Делить постель с главой МИД дело выгодное во всех отношениях. Светлана Полякова уже становилась фигуранткой громких расследований. Агентство "Важные истории", в частности выяснило, что семья Поляковой получила в России активов более чем на миллиард рублей, а ее родственники чередой заняли многие "хлебные" посты в МИД РФ.

Также в нескольких телефонах Полякова была записана как "Светлана Лаврова" или "Лаврова Светлана" (при этом у министра есть официальная супруга – Мария (по иронии судьбы в санкционные списки Запада попала законная жена, а не любовница). Правда, под санкции Лондона все же угодила дочь Поляковой – Полина Ковалева, которая владеет в Лондоне квартирой за 4,4 млн фунтов стерлингов. Возле ее апартаментов регулярно проходят акции мирных англичан. Они выходят на протесты с плакатами "Дочь военного преступника отмывает здесь деньги".

В Лондоне под домом Полины Ковалевой постоянно проходят акции недовольных горожан / Фото: t.me/mozhemobyasnit

Разумеется, никаких официальных документов подтверждающих легальность солидного состояния у любовницы Лаврова нет. Нет таких бумаг и у самого Лаврова, который владеет недвижимостью на сумму более полумиллиарда рублей.

Примечательно и то, что один из главных пропагандистских голосов РФ Мария Захарова отказалась пояснить цель встречи Дерипаски и Лаврова в Японии.

Но что позволено Юпитеру, то не позволено быку (Quod licet Iovi, non licet bovi, латинская пословица – Ред.). Олигарх Олег Дерипаска взял с собой в Страну восходящего Солнца проверенную эскортницу Екатерину Лобанову, чьими ню-снимками забита сеть.

Программа по распознаванию лиц Microsoft Azur подтвердила, что Лобанова и человек на фото с Лавровым и Дерипаской – одна и та же персона.

Сергей Лавров не брезгует компанией элитной проститутки / Фото: theins.ru

Главный дипломат России – сексист и сквернослов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров давно уже позволяет себе вещи не совместимые не то что со статусом дипломата, но недопустимые для обычного воспитанного человека.

Его знаменитое "дебилы, *ядь" впервые прозвучало 11 августа 2015 года во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

Синхронист переводил ответ Лаврова на арабский, как вдруг глава МИД РФ тихо, но вполне ясно произнес в микрофон матерную фразу. Мария Захарова позже на полном серьезе убеждала всех и вся, что ее патрон просто... чихнул.

А в 2016 году Лавров точно так же "начихал" и на оператора съемочной группы агентства Reuters перед двусторонней встречей с тогдашним главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнамаером (сейчас он президент ФРГ – Ред.).

"What do you want?", – обратился министр России к телевизионщику и затем добавил свое знаменитое – "Дебил".

Осенью, 2016 года, Сергей Лавров провокационно прокомментировал телеканалу CNN скандал, связанный с высказываниями Дональда Трампа о женщинах.

Лавров так ответил на вопрос: "There are so many pussies around your presidential campaign on both sides that I prefer not to comment". Адекватный перевод звучит так: "Вокруг вашей предвыборной компании слишком много п*зд, поэтому я не хотел бы ее комментировать".

Причем Лавров образцово-цинично предупредил журналистов, что английский для него не родной язык, поэтому мол, его слова могут прозвучать непристойно, как передавали многие росСМИ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова и здесь не осталась в стороне заявив, что "не завидует переводчикам, которым предстоит адаптировать слова министра для российской телеаудитории, не нарушив требований Роскомнадзора".

В России гордятся тем, чего нормальные люди стыдятся. Так что очередной скандал стал лишь еще одним штрихом к настоящему портрету главы МИД России.