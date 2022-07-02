Литовская госкомпания послала "хакеров РФ" вслед за их военным кораблем

В Литве "отшили" хакеров с угрозами / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские хакеры прислали письмо с угрозами литовской государственной компании Lietuvos gelezinkeliai — Литовские железные дороги. Они потребовали повлиять на санкции против РФ, в частности, ситуацию с Калининградом. Однако литовцы лаконично послали россиян по всем известному направлению. Об этом сообщил представитель LTG Мантас Дубаускас на своей странице в Facebook.

"Мы получили электронное письмо от Вероники Андреевой, которая представилась представителем российского хакерского сообщества. "Рекомендуется" оказать давление на власти и политиков, чтобы они отменили санкции в отношении грузов, перевозимых в Калининград. Если мы не послушаем, это повредит всей ИТ-инфраструктуре Литвы. Мы не знаем, действительно ли отправитель Вероника и кого она представляет. Но мы подготовили ответ на все", — написал он.

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Дубаускас выложил скриншоты писем. Некие "российские хакеры "настоятельно рекомендуют" "Литовским железным дорогам" давить на политиков, чтобы отменить запрет транзита подсанкционных товаров в Калининград. В случае невыполнения требований хакеры угрожают "превратить Литву в ИТ-резервацию и отправить информационную инфраструктуру страны в каменный век".

В ответном письме говорится: "В ответ на ваше обращение к компании LTG оказывать давление на правительство Литвы с целью отмены санкций ЕС на транзит российских грузов в Калининградскую область информируем: так называемое "сообщество русских хакеров" – иди нах*й".

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Ситуация с Калиниградом

18 июня Литва объявила России о запрете железнодорожного транзита попавших под санкции ЕС российских товаров через свою территорию между Калининградской областью и основной территорией РФ. А в среду, 22 июня, под запрет попали и грузовые автоперевозки.

МИД Литвы объяснил это решение тем, что получил разъяснения Европейской комиссии: даже если подсанкционные товары и грузы идут из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка должна быть запрещена.

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В Кремле назвали действия Литвы провокационными и даже враждебными и сразу пригрозили последствиями, которые "на себе ощутят все жители Литвы". Одновременно с угрозами Россия начала в Калининградской области военные учения.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, чем грозит Путину война с Литвой из-за коридора в Калининград. Также мы писали, что США дали России "железное" предупреждение из-за угроз Литве.