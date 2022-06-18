Литва прекращает транзит части грузов из РФ в Калининград, – СМИ

Литва прекращает транзит части грузов в Калининградскую область. Коллаж "Сегодня"

Литовские железные дороги с субботы, 18 июня, прекращают транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией России.

Об этом сообщает ВВС.

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Под запрет ЕС попало почти 50 процентов всех грузов, доставляемых из регионов России.

Оператор железных дорог Литвы LTG Cargo получил разъяснения Европейской комиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы идут из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно должна быть запрещена.

Предварительно запрет коснется 40-50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между эксклавом и остальной Россией. Среди самых распространенных грузов

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стройматериалы

цемент

металлы.

Чтобы компенсировать отсутствие коммерческого железнодорожного сообщения, в РФ могут заняться поиском дополнительных судов, которые будут курсировать между Усть-Лугой в Ленинградской области и портами Калининградской области.

Литва первой среди стран ЕС отказалась от российского газа

После того, как Кремль начал кровопролитную войну в Украине, многие литовские компании начали отказываться от импорта российской нефти и природного газа. А 3 апреля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что Литва больше "не будет потреблять ни кубометра токсичного российского газа".

Кроме того, отказаться от поставок газа из страны-агрессора решила Польша. Решение должно вступить в силу с 2023 года – после завершения действующего контракта.

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Австралия решила больше не покупать российский газ, отказаться от нефти и ввести ограничения на другие товары из РФ.