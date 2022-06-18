Литва припиняє транзит частини вантажів із РФ до Калінінграда, – ЗМІ

Литва припиняє транзит частини вантажів до Калінінградської області. Колаж "Сьогодні"

Литовська залізниця та з суботи, 18 червня, припиняють транзит санкційних вантажів між Калінінградською областю та основною територією Росії.

Про це повідомляє ВПС.

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Під заборону ЄС потрапило майже 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії.

Оператор залізниць Литви LTG Cargo отримав роз'яснення Європейської комісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари та вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно має бути заборонено.

Попередньо заборона торкнеться 40-50% номенклатури товарів, які раніше перевозилися між ексклавом та рештою Росії. Серед найпоширеніших вантажів

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будматеріали

цемент

метали.

Щоб компенсувати відсутність комерційного залізничного сполучення, в РФ можуть зайнятися пошуком додаткових суден, які курсуватимуть між Усть-Лугою у Ленінградській області та портами Калінінградської області.

Литва першою серед країн ЄС відмовилася від російського газу

Після того, як Кремль розпочав кровопролитну війну в Україні, багато литовських компаній почали відмовлятися від імпорту російської нафти та природного газу . А 3 квітня прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте повідомила, що Литва більше "не споживатиме ні кубометра токсичного російського газу".

Крім того, відмовитися від постачання газу із країни-агресора вирішила Польща. Рішення має набути чинності з 2023 року після завершення чинного контракту.

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Австралія вирішила більше не купувати російський газ , відмовитися від нафти та запровадити обмеження на інші товари з РФ.