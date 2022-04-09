Лукашенко обратился к Путину из гроба Жириновского. Новые мемы про президента Беларуси

Александр Лукашенко, Владимир Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети продолжают появляться мемы о самопровозглашенном президенте Беларуси Александре Лукашенко. Его речь о том, что якобы Украина готовила нападение на Беларусь, продолжает вдохновлять пользователей на новые шутки.

Так, появилось видео, где президент РФ Владимир Путин стоит на похоронах у гроба Владимира Жириновского, а оттуда начинает вещать Лукашенко.

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Что заявлял Лукашенко

Нашумевшая речь самопровозглашенного президента Беларуси появилась 11 марта после переговоров лидеров России и Белоруссии. На встрече Лукашенко заявил, что если бы "спецоперация" не началась 24 февраля, то украинская сторона якобы первой напала бы на соседей. Лукашенко пообещал предоставить доказательства, показав некую карту.

"Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям – четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принес – они бы атаковали наши войска... Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали", – сказал он

Также Лукашенко заявлял, что провел на территории Украины специальную операцию "по освобождению беларусов", которую не заметили даже военное руководство и спецслужбы страны.

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