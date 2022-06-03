Лукашенко подогнал военную технику к самой Волыни (видео)

Белоруссия подогнала военную технику к границам с Украиной. / Фото: Коллаж: Сегодня

Беларусь подогнала колону военной техники своих вооруженных сил к границе с Украиной. Технику заметили вблизи Волынской области. Колонну техники сопровождали автомобили ГАИ.

Об этом сообщает Telegram-канал мониторинга военной активности "Беларускі гаюн".

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Отмечается, что вчера в Дрогичине Брестской области была замечена колонна военной техники ВС РБ. Среди техники было замечено: 6 БТР и один МАЗ.

Сегодня 11:35 в Кобринском районе, со стороны Борисовки в сторону Дивины проехала эта же колонна, в сопровождении двух машин ГАИ. Затем повернула в село Дивина в сторону границы с Украиной.

12:45 со стороны границы с Украиной в сторону Кобрина двигались 2 БТР и МАЗ, затем за ними колонна из 6 БТР и МАЗа.

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Беларусь развернула "Искандеры" недалеко от границы с Украиной

По данным Генштаба ВСУ, Беларусь переместила дивизион ОТРК "Искандер-М" в район населенного пункта Лунинец Брестской области. Этот регион граничит с Ровенской областью Украины. А город Лунинец расположен менее чем в 250 километрах от Польши.

Таким образом, для Украины сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны с территории Республики Беларусь.

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Как известно, максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" может составлять не менее 500 км (объявленная), а по экспертным оценкам, может достигать 700 км.

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