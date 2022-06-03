Лукашенко підігнав військову техніку до самої Волині (відео)

Білорусь підігнала військову техніку до кордонів з Україною. / Фото: Колаж: Сьогодні

Білорусь підігнала колону військової техніки своїх збройних сил до кордону з Україною. Техніку помітили поблизу Волинської області. Колону техніки супроводжували автомобілі ДАІ.

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингу військової активності "Білоруські гаюн".

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Зазначається, що вчора у Дрогичині Брестської області було помічено колону військової техніки ЗС РБ. Серед техніки було помічено: 6 БТР та один МАЗ.

Сьогодні об 11:35 у Кобринському районі, з боку Борисівки у бік Дивини проїхала ця сама колона, у супроводі двох машин ДАІ. Потім повернула до села Дивина у бік кордону з Україною.

12:45 з боку кордону з Україною у бік Кобрина рухалися 2 БТР та МАЗ, потім за ними колона з 6 БТР та МАЗу.

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Білорусь розгорнула "Іскандери" неподалік кордону з Україною

За даними Генштабу ЗСУ, Білорусь перемістила дивізіон ОТРК "Іскандер-М" у район населеного пункту Лунинець Брестської області. Цей регіон межує із Рівненською областю України. А місто Лунинець розташоване менш ніж за 250 кілометрів від Польщі.

Таким чином, для України зберігається загроза завдання ударів по об'єктах інфраструктури та підрозділам Сил оборони з території Республіки Білорусь.

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Як відомо, максимальна дальність поразки цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" може становити не менше 500 км (оголошена), а за експертними оцінками може досягати 700 км.

100 днів війни за півтори хвилини – відео "Сьогодні" для скептиків.

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