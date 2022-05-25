Лукашенко начинает опасные игрища на границе с Украиной

Армия Беларуси начинает маневры на границе с Волынской областью Украины. На данный момент пока неизвестно, что на самом деле задумал друг международного преступника Владимира Путина – самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, с территории страны которого наносят ракетные удары по городам Украины.
О военных маневрах сообщает телеграм-канал "Сегодня".
Что известно
Глава исполкома Бреста Александр Рогачук сообщил, что 26 мая в рамках проверки сил реагирования в Бресте пройдут контрольно-тактические занятия для отлаживания взаимодействия сил специальных операций с авиацией.
"Десантные подразделения будут отрабатывать действия в городских условиях с преодолением водной преграды. После этого десантные подразделения направятся на полигон "Брестский"", – сообщил Рогачук.
Обстановка
- По некоторым данным, к границе Украины войска Лукашенко подтягиваютоперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".
- 23 мая ракеты по Коростеню Житомирской области могли быть запущены истребителем, который ночью поднялся в небо из военного аэродрома Барановичи в Беларуси.
- Есть уже подтвержденные факты участия белорусов в войне России против Украины. Их также начинают везти домой в виде груза 200.
- При этом белорусский диктатор мечтает иметь таких же солдат, как в Украине. Это следует из заявления лидера Беларуси, которое он сделал во время совещания с командным составов армии страны.