Лукашенко начинает опасные игрища на границе с Украиной

Беларусь займется маневрами возле Волынской области

Лукашенко тоже решил поиграть в солдатики / Коллаж "Сегодня"

Армия Беларуси начинает маневры на границе с Волынской областью Украины. На данный момент пока неизвестно, что на самом деле задумал друг международного преступника Владимира Путина – самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, с территории страны которого наносят ракетные удары по городам Украины.

О военных маневрах сообщает телеграм-канал "Сегодня".

Реклама

Что известно

Глава исполкома Бреста Александр Рогачук сообщил, что 26 мая в рамках проверки сил реагирования в Бресте пройдут контрольно-тактические занятия для отлаживания взаимодействия сил специальных операций с авиацией.

"Десантные подразделения будут отрабатывать действия в городских условиях с преодолением водной преграды. После этого десантные подразделения направятся на полигон "Брестский"", – сообщил Рогачук.

Обстановка