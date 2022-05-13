Лукашенко приказал генералам сделать таких солдат как в Украине

В Беларуси завидуют ВСУ

Лукашенко хочет таких военных, так и не поняв, за что вооют украинцы / Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже не ожидает разгрома армии Украины за три дня, а требует от командования своей армии перенять опыт украинских победителей. Это следует из заявления лидера Беларуси, которое он сделал во время совещания с командным составов армии страны.

Об этом сообщает телеграм-канал "Инсайдер".

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Историческое заявление

"Взять урок у Украины. Самые эффективные в том числе со стороны украинских вооруженных сил оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно приближаясь к противнику, который гораздо их превосходит, наносят разительные удары особенно по тыловым скоплением войск", – заявил Лукашенко, в то время как его генералы все внимательно записали в блокнотики.

А еще недавно

11 марта при встрече с международным преступником Владимиром Путиным белорусский коллега рассказал, что у него есть карта нападения ВСУ на Беларусь.

"Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям – четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принес – они бы атаковали наши войска... Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали", – сказал он, так в итоге и не показав эту сказочную карту.