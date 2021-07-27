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Лукашенко сказал, какую возглавил бы партию в России

27 июля, 12:25

Сергей Мартынец

Белорусский лидер заявил, что он самый страшный приверженец природы, поэтому и партию возглавил бы соответствующую

Лукашенко помечтал о политике в России. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что мог бы возглавить российскую партию "зеленых". Об этом он сказал во время встречи с руководством Курчатовского института (РФ).

"Говорят, что вот Лукашенко историк и аграрий. Никакой я не историк и не аграрий – я самый страшный приверженец природы. Вот если бы надо было какую-то партию возглавить на западе, в России, у нас то нет, – партия "зеленых" я бы возглавил", – сказал Лукашенко.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Лукашенко назвал "фейком" принудительную посадку самолета Ryanair.

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Источник: Сегодня

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