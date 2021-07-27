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Лукашенко сказав, яку очолив би партію в Росії

27 липня, 12:25

Сергій Мартинець

Білоруський лідер заявив, що він найстрашніший прихильник природи, тому і партію очолив би відповідну

Лукашенко помріяв про політику в Росії. Фото: REUTERS / Maxim Shemetov

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що міг би очолити російську партію "зелених". Про це він сказав під час зустрічі з керівництвом Курчатовського інституту (РФ).

"Кажуть, що ось Лукашенко історик і аграрій. Ніякий я не історик і не аграрій – я найстрашніший прихильник природи. От якби треба було якусь партію очолити на заході, в Росії, у нас то ні, – партію "зелених" я б очолив", – сказав Лукашенко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Лукашенко назвав "фейком" примусову посадку літака Ryanair.

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Джерело: Сьогодні

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