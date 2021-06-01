Лукашенко угрожает переброской военных РФ в Беларусь

Он поручил должностным лицам определиться, что из современного вооружения прежде всего необходимо Беларуси

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: Getty Images

Россия поставит в Беларусь современное оружие и свои войска в случае обострения военной обстановки в стране.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает "СБ. Беларусь сегодня".

"Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", – заявил Лукашенко.

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Он также поручил должностным лицам определиться, что из современного вооружения, которое есть в РФ, прежде всего необходимо Беларуси.

Как рассказал Лукашенко, помощь от РФ на постоянной основе в виде вооружения с президентом России Владимиром Путиным не обсуждалась.

Ранее сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair и арестом журналиста Романа Протасевича произошел специально перед встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.