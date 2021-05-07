Любой ценой. Генсек ООН призвал мировых лидеров не допустить новой холодной войны

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Ведущие мировые державы должны сделать все, чтобы не допустить новой холодной войны.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на встрече стран – членов ООН с кандидатами на выборах следующего главы организации.
"Мы должны любой ценой избежать нового типа холодной войны", – заявил он.
Гутерриш напомнил, что предупреждал об опасности нового геостратегического разделения и дисфункции отношений между ведущими державами.
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"Это бесконечно осложнило бы международное сотрудничество в тот момент, когда оно нужно больше всего", - отметил он.
Выборы нового генсека ООН запланированы на лето. На данный момент Гутерриш является единственным кандидатом.
Ранее генсек ООН обвинил богатые страны в скупке вакцин от COVID-19 в обход бедных.
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