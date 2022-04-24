Макрон побеждает на выборах президента Франции – экзитполы

Эммануэль Макрон будет переизбран на второй президентский срок. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Франции вечером, 24 апреля, завершился второй тур президентских выборов. За президентское кресло боролись действующий лидер Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов, согласно которым побеждает Макрон.

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Данные опроса социологического института Ifop:

Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 58%;

Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42%;

Данные экзитпола, проведенного по заказу BFMTV:

Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 57,6%;

Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42,4%;

Как завершился первый тур

В первом туре голосования действующий президент опередил Ле Пен на несколько процентов. По результатам первого тура голоса распределились так:

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Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 27,84%;

Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 23,15%;

Жан-Люк Меланшон ("Непокоренная Франция") – 21,95%.

Эрик Земмур ("Reconquête") – 7,07% голосов;

Валери Пекресс ("Республиканцы") – 4,78%;

Янник Жадо ("Европа – Экология – Зеленые") – 4,63%;

Жан Лассаль ("Résistons") – 3,13%;

остальные кандидаты получили менее 3% голосов.

Ранее мы сообщали, что Марин Ле Пен за неделю до выборов обвинили в растрате средств ЕС.

Также напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий жестко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за неудачные попытки уговорить Владимира Путина остановить войну с Украиной.