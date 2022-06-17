Макрон рассказал, при каком условии поедет в Россию

Макрон готов встретиться с Путиным/Фото: Chesnot/Getty Images, Contributor/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Такой визит возможен только при определенных "предварительных условиях".

Об этом сообщает телеканал TF1.

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По словам Макрона, пока никаких сигналов от Москвы не поступало.

"Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это принесет пользу", — отметил президент Франции.

Он добавил, что упомянутые им предпосылки по состоянию на сегодняшний день не выполнены.

Кроме того, Макрон отметил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российской стороной.

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"Я был первым лидером, принявшим его между двумя турами (президентских выборов в 2019 году — ред.)", — напомнил президент Франции.

Макрон оправдал свои разговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему необходимо поддерживать связь с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, он разговаривает с ним только с согласия главы государства Владимира Зеленского.

"Нам нужно иметь канал диалога с РФ, например, по вопросам продовольственной безопасности. И, если мы можем получить определенные сдвиги, то мы должны делать все, что от нас зависит", – заявил президент Франции.

Макрон отметил: когда открывается окно возможности – он каждый раз это делает с согласия Зеленского. По словам лидера Франции, дискуссии с Россией нужно будет продолжать.

"Дискуссии должны быть. Когда мы с самого начала общались с РФ – на это давал согласие Зеленский. Еще с 2019 года мы общались в таком контексте", – добавил Макрон.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Макрон и другие европейские страны поддержали вступление Украины в ЕС. Также мы писали, что Макрон ответил на критику своего призыва "не унижать Россию".