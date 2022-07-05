Маразм 21 века: СМИ узнали, какие анализы сдает окружение Путина перед встречей с ним

Окружение Путина должно пройти полную проверку перед встречей с лидером/Фото: Contributor/Getty Images, коллаж: "Сегодня"

Президент России Владимир Путин, вероятно, панически боится подцепить какую-нибудь новую болезнь, кроме тех, о которых писали раньше. Люди, контактирующие с российским лидером, сидят в изоляции, а также сдают всевозможные анализы.

Об этом сообщает российская служба BBC.

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"Ни вторжение в Украину, ни четыре прививки против коронавируса, ни ослабление пандемии не отменили карантина для тех, кто контактирует с Владимиром Путиным. Регулярно в изоляции сидят пилоты и медики. Для доступа в "чистую зону" сотни людей четыре раза сдают ПЦР-тесты и дважды проверяют антитела к коронавирусу. Берут и дополнительные анализы – на грипп, стафилококк и глисты", — говорится в сообщении.

Как сообщает BBC, перед 9 мая около 400 человек, среди которых ветераны, две недели находились на карантине в Москве ради того, чтобы пожать руку или просто приблизиться к Путину, пишет издание. Карантин проходил в двух гостиницах в центре Москвы — пятизвездочном "Золотом кольце" и четырехзвездочном "Президент-Отеле".

Год назад уже сообщалось о беспрецедентном карантине для всех, кто обслуживал Путина или близко контактировал с ним. Сейчас же российский лидер "стал чаще переезжать из резиденции в резиденцию, а весь обслуживающий персонал и все контактирующие с ним продолжают сидеть в карантине, но теперь в разных точках России".

По открытым данным, кремлевские структуры потратили на это около 1,5 млрд рублей, еще не менее 1,7 млрд обсерваторы получили в виде субсидий.

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Издание пишет, что окружающие Путина люди не просто сидят на карантине, но еще и сдают различные анализы. Эти лабораторные исследования "в санитарно-эпидемиологических" целях закупает Управделами президента.

Согласно правилам, которые появились в 2021 году, чтобы попасть на карантин, нужно за двое суток сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Находясь на карантине, придется в течение 12 суток четыре раза сдать ПЦР, а на двенадцатый день снова кровь на антитела. Если у человека не обнаруживались антитела IGM, свидетельствующие о том, что он болеет, то он после 14 дней изоляции получал допуск "в чистую зону", то есть к Путину.

Впоследствии в контракт добавили условие, что по запросу Управления делами президента у людей на карантине могут принимать биоматериал и другие анализы. Это случилось уже после вакцинации президента РФ.

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С начала пандемии Управделами президента и его структуры заказали кремлевским поликлиникам в Москве анализы сотрудников и других лиц, в том числе по "карантинным" контрактам, на сумму около 200 млн рублей.

По заявкам УСП анализы с 2021 года сдали около 1500 человек. У некоторых брали мазки не только на коронавирус, но также на ОРВИ, грипп и стафилококк и кровь на биомаркеры. Также они сдавали кал на яйца гельминтов.

О том, что приближенные к президенту чиновники должны сдавать кал, сообщал в феврале 2022 со ссылкой на анонимные источники Telegram-канал Baza, утверждавший, что чиновникам приходилось сдавать эти анализы несколько раз в неделю.

Летний отряд "Россия" УСП, чьи экипажи летают с Путиным, потратил на анализы больше всего – 125 млн рублей. С июня 2021 летчики и стюардессы стали сдавать не только ПЦР, но и все виды исследований на COVID-19. Ежемесячно они сдавали до 2 тысяч срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела. А также полсотни анализов крови на биомаркеры и 100-200 анализов кала для выявления коронавируса.

Та же схема работает и сейчас, отмечает издание. Только за май 2022 летный отряд сдал 1376 мазков и 98 проб кала на коронавирус, а также 447 анализов крови на антитела и 32 – на биомаркеры. При этом они продолжают сидеть на карантине в подмосковных и других санаториях.

Telegram-канал Baza писал, что многие кремлевские работники вынуждены проводить почти весь год на карантине, и некоторые сотрудники Администрации президента и Федеральной службы охраны "отсидели" в 2021 году в одноместных номерах более 150 дней – из-за чего у персонала начали возникать проблемы в семьях.

BBC пишет, что контракты на карантинное проживание таких лиц обычно засекречены. Но госзакупки показывают картину, аналогичную летчикам.

Карантин для них в десятке кремлевских санаториев рядом с резиденциями президента в Подмосковье, Сочи и на Валдае с начала пандемии в 2020 году уже обошелся более чем в 1,2 млрд рублей, а сумма всех контрактов приближается к 2 млрд. Некоторые из этих санаториев полностью превращены в обсерваторы и закрыты для отдыхающих.

Также на основе данных госзакупок издание выяснило, что российского лидера, еще задолго до пандемии, на все форумы сопровождали бригады врачей, в том числе инфекционисты и специалисты разного профиля.

Умрет ли Путин от тяжелой болезни?

Российский журналист Александр Невзоров считает, что многочисленные слухи в СМИ о смертельной болезни президента РФ Владимира Путина не имеют достаточного подтверждения

"Во-первых, никто реального представления о болезни Путина не имеет. Ставить диагнозы по малюсенькой картинке в интернете, по пластике, по мимике, по выражению лица и угловатости щек — это спекуляция, это абсолютно ненадежно. Я все-таки предлагаю не рассчитывать на это и не думать, что болезни и некая справедливость сделают эту важную работу за людей", — сказал журналист.

Невзоров считает, что необходимо "держать в уме все-таки наихудший вариант того, что он в ближайшее время, по крайней мере по естественным причинам, не умрет".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что бывший ФСБшник слил данные о болезни Путина и сколько ему осталось. Также мы писали, что Путин ослаблен сразу несколькими болезнями.