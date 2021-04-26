Марсолет NASA побил собственный рекорд: летает все быстрее и дальше (видео)

Во время третьего полета Ingenuity даже на какое-то время исчез из поля зрения марсохода, с которого велась съемка

Летательный аппарат Ingenuity Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 25 апреля совершил третий успешный полет над поверхностью Марса, впервые удалившись от марсохода Perseverance на 50 метров.

Об этом сообщили в NASA.

В космическом управлении отмечают, что аппарат, как и в прошлый раз, поднялся на 5 метров над поверхностью, но теперь удалился от марсохода на 50 метров – пока максимальное расстояние за время пребывания аппарата на Марсе.

Рекордной в воскресенье стала и достигнутая им скорость в 2 метра в секунду. Причем, во время третьего полета Ingenuity даже на какое-то время исчез из поля зрения марсохода, с которого велась съемка.

Реклама

Мини-вертолет Ingenuity весит 1,8 кг и оснащен пропеллерами, способными вращаться со скоростью 2400 оборотов в минуту, а также цветной и черно-белой камерами.

Первый полет "марсолета" состоялся 19 апреля, второй – 22 апреля.

Ранее марсоход Perseverance, который 18 февраля успешно приземлился на Марсе, показал первое цветное изображение с высоким разрешением.

Напомним, специалистам NASA удалось впервые получить кислород из атмосферы Марса.