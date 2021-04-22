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Фантастическое достижение NASA! На Марсе впервые получили кислород

22 апреля, 01:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Кислород был получен с помощью устройства, установленного на борту планетохода Perseverance

Специалистам NASA удалось впервые получить кислород из атмосферы Марса.

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Об этом говорится на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Кислород был получен с помощью устройства, установленного на борту планетохода Perseverance. Как заявили специалисты, "демонстрация этой технологии только начинается".

Фото: NASA

Фото: NASA

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Благодаря этому методу в дальнейшем можно будет получить и хранить кислород на Марсе. Это будет большим шагом к улучшению пилотируемых полетов на эту планету.

Как считают в NASA, в скором времени научная фантастика может стать реальностью, ведь возможно однажды, подобные устройства будут обеспечивать астронавтов пригодным для дыхания воздухом.

С помощью MOXIE получили пока около 5 граммов кислорода – примерно 10 минут дыхания одному астронавту.

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Предполагается, что таким образом можно получать до 10 граммов кислорода в час.

Также ранее мы писали, что марсоход Perseverance, который 18 февраля успешно приземлился на Марсе, показал первое цветное изображение с высоким разрешением.

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США NASA марсоход кислород Марс
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