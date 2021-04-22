Фантастичне досягнення NASA! На Марсі вперше отримали кисень

Кисень був отриманий за допомогою пристрою, встановленого на борту планетохода Perseverance

Фахівцям NASA вдалося вперше отримати кисень з атмосфери Марса.

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Про це йдеться на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).

Кисень був отриманий за допомогою пристрою, встановленого на борту планетохода Perseverance. Як заявили фахівці, "демонстрація цієї технології тільки починається".

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Завдяки цьому методу в подальшому можна буде отримати і зберігати кисень на Марсі. Це буде великим кроком до поліпшення пілотованих польотів на цю планету.

Як вважають в NASA, незабаром наукова фантастика може стати реальністю, адже можливо одного дня, подібні пристрої забезпечуватимуть астронавтів придатним для дихання повітрям.

За допомогою MOXIE отримали поки близько 5 грамів кисню – приблизно 10 хвилин дихання одному астронавта.

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Передбачається, що таким чином можна отримувати до 10 грамів кисню на годину.

Також раніше ми писали, що марсохід Perseverance, який 18 лютого успішно приземлився на Марсі, показав перший кольоровий зображення з високою роздільною здатністю.

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