Марсохід Perseverance відправив NASA перші кольорові знімки

Він прокладе шлях для дослідження Червоної планети людьми

Марсохід Perseverance, який 18 лютого успішно приземлився на Марсі, показав перше кольорове зображення з високою роздільною здатністю.

Реклама

Як йдеться на сайті NASA, знімки були зроблені камерою на нижньому боці Perseverance.

Марсохід вивчатиме геологію планети і минулий клімат. Він прокладе шлях для дослідження Червоної планети людьми і стане першою місією зі збору та зберігання марсіанських каменів і реголіту (битих каменів і пилу).

Посадка Perseverance відбулася майже через 45 років після того, як перший марсохід NASA "Вікінг-1" досяг планети.

Реклама

В тренді США відмовилися відправляти людину на Місяць до 2024 року

Також диспетчери місії Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії отримали перший звіт про стан вертольота Ingenuity Mars, який приземлився в кратері Джезеро, прикріпленому до марсоходу Mars 2020 Perseverance.

Нагадаємо, раніше на цьому тижні космічний зонд "Аль-Амаль" першої марсіанської місії ОАЕ передав на Землю перші зображення, зняті ним з орбіти Марса.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама